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Взрыв трубопровода в Мексике, количество погибших превысили 70 человек

Взрыв трубопровода в Мексике, количество погибших превысили 70 человек
16:33 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: В мексиканском штате Идальго количество жертв после взрыва на трубопроводе с горючим возросло до 76 человек.

Число жертв погибших в результате взрыва на трубопроводе в Идальго продолжает расти. Об этом сообщает газета El Universal, которая ссылается на власти штата.

"76 человек стали жертвами взрыва и пожара на трубопроводе с горючим в штате Идальго", - говорится в сообщении.

Отмечают, что авария произошла только через три недели после того, как новый президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор начал наступление против банд преступников, которые создавали опасные и нелегальные соединения с трубопроводами в среднем 42 раза в сутки.

Взрыв на трубопроводе в Мексике унес жизни более 60 человек

Как сообщалось, взрыв и пожар произошли в районе Тлауелильпан на месте нелегальной врезки в трубопровод в момент, когда там находилось множество людей, которые занимались сбором топлива. В связи с трагедией в стране начала работу Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям.

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Мексика, Погибшие, Пострадавшие, Горючее, Штат Идальго, Взрыв на трубопроводе.
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