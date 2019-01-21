8 миротворцев ООН убиты вследствие атаки боевиков в Мали

Новости мира: В Мали боевики связанные с Аль-Каидой атаковали базу ООН, погибли 8 миротворцев

В результате нападения боевиков на севере Мали погибли по меньшей мере 8 миротворцев ООН, еще более 10 получили ранения.

Об этом пишет AFP.

Как сообщил представитель миссии ООН, все погибшие являются миротворцами из Чада.

Боевики напали на базу ООН Агельхук, расположенную в 200 километрах от города Кидаль в направлении границы с Алжиром. Отмечается, что во время атаки были убиты несколько боевиков. Как сообщает AFP, это уже не первое нападение на базу Агельхук - в апреле 2018-го в результате атаки погибли двое миротворцев.

Напомним: миротворческая миссия ООН в Мали насчитывает 13 тысяч «голубых касок». Ее ввели в страну в 2013 году после того, как исламистские боевики захватили территории на севере Мали.