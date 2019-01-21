Скачать
Понедельник, 21.01.2019
Нападение на миротворцев в Мали: Генсек ООН сделал заявление
Нападение на миротворцев в Мали: Генсек ООН сделал заявление
Переименование Македонии: Протестующие в Греции требуют референдума
Протестующие в Греции требуют референдума
Матч сборной Украины во Львове может не состояться
Матч сборной Украины во Львове может не состояться
Продюсер фильмов &quot;Рэмбо&quot;, &quot;Терминатор&quot; и &quot;Судья Дредд&quot; умер на 75-ом году жизни
Продюсер фильмов "Рэмбо", "Терминатор" и "Судья Дредд" умер на 75-ом году жизни

8 миротворцев ООН убиты вследствие атаки боевиков в Мали

8 миротворцев ООН убиты вследствие атаки боевиков в Мали
00:21 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира: В Мали боевики связанные с Аль-Каидой атаковали базу ООН, погибли 8 миротворцев

В результате нападения боевиков на севере Мали погибли по меньшей мере 8 миротворцев ООН, еще более 10 получили ранения.

Об этом пишет AFP.

Как сообщил представитель миссии ООН, все погибшие являются миротворцами из Чада.

Боевики напали на базу ООН Агельхук, расположенную в 200 километрах от города Кидаль в направлении границы с Алжиром. Отмечается, что во время атаки были убиты несколько боевиков. Как сообщает AFP, это уже не первое нападение на базу Агельхук - в апреле 2018-го в результате атаки погибли двое миротворцев.

Напомним: миротворческая миссия ООН в Мали насчитывает 13 тысяч «голубых касок». Ее ввели в страну в 2013 году после того, как исламистские боевики захватили территории на севере Мали.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ООН, Мали, Кидаль, Атака боевиков.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина абсолютно реально может быть независимой от каких-либо поставок газа
02 Матч сборной Украины во Львове может не состояться
03 Солист немецкой рок-группы замечен в компании белокурой россиянки
04 Сутки на Донбассе: оккупанты девять раз обстреляли позиции украинских войск
05 Среди пострадавших на горнолыжном курорте Куршевель украинцев нет
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Онуфрий призвал хранить верность УПЦ МП
Онуфрий призвал хранить верность УПЦ МП
В Украину возвращаются морозы и снег
В Украину возвращаются морозы и снег
8 миротворцев ООН убиты вследствие атаки боевиков в Мали
8 миротворцев ООН убиты вследствие атаки боевиков в Мали
Продукты, от которых нельзя отказываться
Продукты, от которых нельзя отказываться
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь