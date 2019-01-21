Скачать
Понедельник, 21.01.2019
Оплата коммуналки: как работает субсидия и кому положена монетизация
Оплата коммуналки: как работает субсидия и кому положена монетизация
Филарет рассказал, как Киево-Печерская лавра перейдет к Поместной церкви Украины
Филарет рассказал, как Киево-Печерская лавра перейдет к ПЦУ
НБА: результаты матчей 20 января
НБА: результаты матчей 20 января
Microsoft удивит мир технологией будущего: названа дата
Microsoft удивит мир технологией будущего: названа дата

В Боливии автобус с футболистами упал в пропасть, много погибших

В Боливии автобус с футболистами упал в пропасть, много погибших
11:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости мира: В результате падения в пропасть автобуса с футболистами в Боливии погибли 13 человек.

Автобус упал в пропасть с высоты 130 метров в Боливии между городами Тариха и Потоси, сообщает портал clarin.com.

В результате автокатастрофы погибли 13 человек, в том числе четыре футболиста-любителя из местного клуба "Сиклес Клуб Лавалье", которые ехали на турнир.

Как сообщает издание El Sol со ссылкой на президента клуба Пабло Родригеса, еще шестеро игроков были доставлены в больницу с различными повреждениями.

По информации местных СМИ, автобус перевернулся из-за неполадок в тормозной системе.

Напомним, в ноябре 2016 года произошла ужасная авария - самолет с 72 пассажирами, среди которых были футболисты бразильского клуба "Шапекоэнсе", потерпел крушение в Колумбии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ДТП, Авария, Боливия, Футболисты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (21.01 - 27.01)
02 Гороскоп на сегодня, 21 января 2019: все знаки Зодиака
03 Погода на неделю: морозы будут усиливаться
04 Лунное затмение 21 января 2019: чего лучше не делать сегодня
05 Филарет озвучил правильное название ПЦУ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Пасха 2019: когда празднуем и сколько отдыхаем
Пасха 2019: когда празднуем и сколько отдыхаем
Погода на неделю: морозы будут усиливаться
Погода на неделю: морозы будут усиливаться
В Страсбурге стартует зимняя сессия ПАСЕ
В Страсбурге стартует зимняя сессия ПАСЕ
В Антарктиде нашли загадочные мертвые организмы
В Антарктиде нашли загадочные мертвые организмы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь