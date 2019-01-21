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Протестующих в Венесуэле разгоняли слезоточивым газом

Протестующих в Венесуэле разгоняли слезоточивым газом
17:22 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Венесуэльский спецназ применил слезоточивый газ против сторонников мятежников в Каракасе.

Сотрудники сил специального назначения в понедельник применили в Каракасе слезоточивый газ для разгона манифестантов, подержавших служащих Национальной гвардии, пытавшихся организовать мятеж, сообщает венесуэльская пресса.

По ее данным, жители районов, соседствующих с казармой, в которой была совершена попытка мятежа, вышли на "кастрюльный" марш (традиционная для Латинской Америки акция протеста, когда участники акции выходят на улицу, громко стуча крышками и поварешками по кастрюлям и сковородкам).

Ранее в понедельник пресс-служба венесуэльской армии сообщила, что группа военных, пытавшихся организовать мятеж, сдалась и находится под контролем вооруженных сил страны.

В распространенном коммюнике отмечается, что речь идет об "ограниченной группе служащих Национальной гвардии, которые утром (по местному времени) завладели оружием и под угрозой расправы взяли в заложники четверых коллег".

"Затем они покинули расположение казармы и вышли на улицы, но конституционный порядок был восстановлен", - отмечается в сообщении.

В настоящее время зачинщики мятежа переданы в руки трибунала.

Попытка мятежа произошла в столице страны - Каракасе.

Венесуэла живет в состоянии затяжного кризиса в социальной сфере, экономике и политике. Недавно во второй президентский срок вступил Николас Мадуро. Выборы главы государства многие страны объявили нелегитимными.

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Протесты, Венесуэла, Слезоточивый газ, Каракасе, Нацгвардия Венесуэлы.
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