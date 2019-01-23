Путин и Абэ провели переговоры в Москве

Новости мира: Синдзо Абэ сказал, что решить проблему мирного договора между Японией и Россией непросто, но это нужно сделать.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ обсудили в Москве перспективы заключения мирного договора между странами, однако не достигли в этом вопросе прорыва. Об этом сообщает DW.

Как отмечается, после переговоров Путин заявил, что Москва и Токио подтвердили заинтересованность в заключении мирного договора и готовы к кропотливой работе по формированию условий для выхода на приемлемое для обеих сторон решение по мирному договору. По его словам, это решение "должно быть взаимоприемлемым для народов России и Японии, поддержано общественностью обеих стран".

"Мы сегодня с президентом Путиным подтвердили свою решимость по этой работе", - отметил японский премьер.

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Как известно, Япония претендует на четыре южных Курильских острова - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними не подлежит сомнениям.

В Токио считают, что мирный договор между Россией и Японией может быть заключен только после решения проблемы этих "северных территорий".