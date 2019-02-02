Генерал ВВС Венесуэлы отрекся от Мадуро и признал Гуайдо президентом

Новости мира: Генерал ВВС Венесуэлы признал оппозиционера Хуана Гуайдо президентом.

Генерал Военно-воздушных сил Венесуэлы Франсиско Янес признал лидера оппозиции Хуана Гуайдо президентом страны.

Об этом сообщает AFP.

«Я обращаюсь к вам, чтобы сообщить вам, что я отрекаюсь от искаженной и диктаторской власти Николаса Мадуро и признаю Хуана Гуайдо президентом, отвечающим за Венесуэлу», - сказал Янес в видеобращении, которое опубликовал в соцсетях.

Он также отметил, что «90 процентов Боливарианских национальных вооруженных сил не на стороне диктатора, а на стороне венесуэльского народа».

Как сообщалось, 23 января в Венесуэле начались крупные антиправительственные акции. Спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. Его поддержали США и ряд других стран региона и мира.