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Мадуро хочет переизбрать парламент Венесуэлы

Мадуро хочет переизбрать парламент Венесуэлы
22:39 Сб, 2 Февраль 2019 Телеграф Укринформ

Новости мира: Диктатор Николас Мадуро предложил провести досрочные выборы парламента Венесуэлы.

Вместо объявления перевыборов президента Венесуэлы, чего требуют европейские страны, Николас Мадуро предложил провести досрочные выборы парламента, который возглавляет оппозиционный лидер Хуан Гуайдо.

Об этом пишет DW.

"Президент Венесуэлы Николас Мадуро 2 февраля, предложил провести в этом году досрочные выборы в парламент страны - Национальной ассамблеи." - говорится в сообщении.

"Об этом он объявил во время выступления перед своими сторонниками. По его словам, проправительственная Национальная конституционная ассамблея (учредительное собрание) должен решить, поддержать это предложение. Выборы в Национальную ассамблею должны состояться в 2020 году." - передает агентство AP.

Это предложение Мадуро выдвинул накануне дедлайна, который ряд европейских стран поставил ему для объявления в стране новых президентских выборов. В противном случае 3 февраля они пообещали признать президентом Венесуэлы оппозиционного лидера, председателя Национальной ассамблеи Хауна Гуайдо.

Как сообщалось, 23 января в Венесуэле начались крупные антиправительственные акции. Спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. Его поддержали США и ряд других стран региона и мира.

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Венесуэла, Николас Мадуро, Хуан Гуайдо.
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