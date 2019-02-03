В ООН сообщили о достижении перемирия между властями ЦАР и 14 группировками

Новости мира: Власти ЦАР достигли мирного соглашения с 14 вооруженными группировками.

Власти Центральноафриканской республики достигли мирного соглашения с 14 вооруженными группировками на переговорах в столице Судана - Хартуме, сообщает УНН со ссылкой на издание The Defence Post.

Об этом также сообщила миссия ООН в ЦАР.

Подробности договоренностей пока не сообщаются. Представитель группировки Народный фронт возрождения Центральноафриканской республики заявил, что стороны достигли консенсуса по наиболее сложным моментам — таким, как амнистия для боевиков и создание правительства с представителями разных сил.

Участвовали ли в переговорах все основные силы конфликта, не уточняется. Как пишет сайт The Defence Post, это восьмая попытка заключить мир в ЦАР за последние шесть лет.

Справка: гражданская война в ЦАР идет с 2012 года; правительство контролирует около 20% территории. Часть группировок восходят к расколовшемуся мусульманскому движению "Селека".