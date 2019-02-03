Курц поддерживает Хуана Гуайдо в восстановлении демократии

Новости мира: Федеральный канцлер Австрии заверил лидера оппозиции Венесуэллы в том, что второй имеет полную поддержку в восстановлении демократии.

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо пользуется полной поддержкой Австрии в восстановлении демократии и будет признан как временный президент страны, если президент Николас Мадуро немедленно не объявит новые президентские выборы. Об этом написал в воскресенье на своей странице в Twitter федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц.

"Я только что провел очень хороший телефонный разговор с президентом Гуайдо. Он имеет нашу полную поддержку в восстановлении демократии в Венесуэле. Венесуэльцы слишком долго страдали от некомпетентного управления и игнорирования верховенства права со стороны режима Мадуро", - написал Курц.

Он отметил, что "если Мадуро не удовлетворит призыв ЕС относительно свободных и честных президентских выборов, мы признаем и поддержим Хуана Гуйадо как временного президента Венесуэлы".

Как сообщалось, в воскресенье, 3 февраля, истекает срок ультиматума, который выдвинули 7 европейских стран (Германия, Франция, Испания, Португалия, Великобритания, Нидерланды и Бельгия) президенту Венесуэлы Николасу Мадуро с требованием объявить новые президентские выборы, иначе легитимным президентом будет признан Хуан Гуайдо. США и ряд других стран уже признали Гуйдо временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы.

23 января в Венесуэле начались массовые протесты против президента Мадуро. Председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Гуайдо на фоне конституционной и экономического кризиса объявил себя временным президентом страны и принял присягу. Гуайдо заявил, что Мадуро, который в мае объявил о своей победе на президентских выборах, не способен выполнять обязанности главы государства, и пообещал провести в стране досрочные выборы.

В конце прошлой недели Евросоюз призвал Венесуэлу к срочному проведению свободных, прозрачных и легитимных президентских выборов в соответствии с международными демократическими стандартами и конституционному порядку в Венесуэле. Отмечалось, что в случае отсутствия объявления об организации новых выборов с необходимыми гарантиями ЕС осуществит дальнейшие действия, включая признание руководства страны в соответствии со статьей 233 Конституции Венесуэлы.