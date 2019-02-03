Скачать
Воскресенье, 03.02.2019
Порошенко подал документы в ЦИК для регистрации в кандидаты на выборы
Порошенко подал документы в ЦИК для регистрации в кандидаты на выборы
Выборы 2019: журналист Гнап подал документы в ЦИК
Выборы 2019: журналист Гнап подал документы в ЦИК
Шахтер проиграл Партизану
Шахтер проиграл Партизану
Кейт Миддлтон отметила день рождения мамы в старом платье
Кейт Миддлтон отметила день рождения мамы в старом платье

Курц поддерживает Хуана Гуайдо в восстановлении демократии

Курц поддерживает Хуана Гуайдо в восстановлении демократии
17:55 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Федеральный канцлер Австрии заверил лидера оппозиции Венесуэллы в том, что второй имеет полную поддержку в восстановлении демократии.

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо пользуется полной поддержкой Австрии в восстановлении демократии и будет признан как временный президент страны, если президент Николас Мадуро немедленно не объявит новые президентские выборы. Об этом написал в воскресенье на своей странице в Twitter федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц.

"Я только что провел очень хороший телефонный разговор с президентом Гуайдо. Он имеет нашу полную поддержку в восстановлении демократии в Венесуэле. Венесуэльцы слишком долго страдали от некомпетентного управления и игнорирования верховенства права со стороны режима Мадуро", - написал Курц.

Он отметил, что "если Мадуро не удовлетворит призыв ЕС относительно свободных и честных президентских выборов, мы признаем и поддержим Хуана Гуйадо как временного президента Венесуэлы".

Как сообщалось, в воскресенье, 3 февраля, истекает срок ультиматума, который выдвинули 7 европейских стран (Германия, Франция, Испания, Португалия, Великобритания, Нидерланды и Бельгия) президенту Венесуэлы Николасу Мадуро с требованием объявить новые президентские выборы, иначе легитимным президентом будет признан Хуан Гуайдо. США и ряд других стран уже признали Гуйдо временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы.

Президент Венесуэллы запустил криптовалюту El Petro

23 января в Венесуэле начались массовые протесты против президента Мадуро. Председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Гуайдо на фоне конституционной и экономического кризиса объявил себя временным президентом страны и принял присягу. Гуайдо заявил, что Мадуро, который в мае объявил о своей победе на президентских выборах, не способен выполнять обязанности главы государства, и пообещал провести в стране досрочные выборы.

В конце прошлой недели Евросоюз призвал Венесуэлу к срочному проведению свободных, прозрачных и легитимных президентских выборов в соответствии с международными демократическими стандартами и конституционному порядку в Венесуэле. Отмечалось, что в случае отсутствия объявления об организации новых выборов с необходимыми гарантиями ЕС осуществит дальнейшие действия, включая признание руководства страны в соответствии со статьей 233 Конституции Венесуэлы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Австрия, Николас Мадуро, Венесуэлла, Себастьян Курц, Федеральный канцлер Австрии, Хуан Гуайдо, Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ковалев - Альварес 2: события боя
02 Поздравления с Днем рождения: в стихах и в прозе на 3 февраля
03 Джинсы, которые будут в тренде этой весной: самые неожиданные и модные фасоны (Фото)
04 День Ангела Максима: значение имени и поздравления
05 Ястремская - Томлянович: видео онлайн трансляция финала в Хуахине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Франция признает Гуайдо, но при одном условии
Франция признает Гуайдо, но при одном условии
Стала известна причина, почему подорожали овощи
Стала известна причина, почему подорожали овощи
Украине обещают стремительную оттепель, местами днем будет до +13°
Украине обещают стремительную оттепель
Тодоренко показала, как отдыхает в Одессе
Тодоренко показала, как отдыхает в Одессе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь