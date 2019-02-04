Папа Франциск прибыл с визитом в ОАЭ

Новости мира: Папа Римский Франциск встретится с кронпринцем страны и проведет мессу для более ста тысяч верующих.

Папа Франциск прибыл с визитом в Объединенные Арабские Эмираты.Об этом говорится в Twitter понтифика.

«Я собираюсь выехать в Объединенные Арабские Эмираты. Я посещу эту страну, как брат, для того, чтобы вместе написать новую страницу диалога и вместе идти по пути мира. Молитесь за меня!»- написал перд отбытием в ОАЭ Папа Франциск.

По информации Deutsche Welle, во время исторического визита в Объединенные Арабские Эмираты, который начинается 3 февраля, Папа Римский Франциск встретится с кронпринцем страны и проведет мессу для более ста тысяч верующих. Папа Римский Франциск станет первым главой Римско-католической церкви, который побывает на Аравийском полуострове. Его трехдневный визит в Абу-Даби начался в воскресенье, 3 февраля.

Целью визита Франциска является участие в международной межрелигиозной встрече под названием "Человеческое братство".