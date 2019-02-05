СМИ: Экспорт нефти из Венесуэлы существенно замедлился из-за санкций США

Новости мира: Экспорт нефти из Венесуэлы резко обвалился на фоне санкций США.

Экспорт венесуэльской нефти резко снизился за последнее время из-за действия санкций США, что приближает нефтепромышленность Венесуэлы к краху и грозит серьезными последствиями для мировых рынков. Такая оценка дана в статье The Wall Street Journal, передает УНН.

По данным ее источников, власти Венесуэлы испытывают все большие трудности с экспортом нефти ввиду ограничительных мер, введенных Вашингтоном. В таких условиях действующему правительству Венесуэлы становится все труднее находить покупателей и гарантировать получение платежей за поставки нефти, которые являются фактически единственным реальным источником доходов властей страны, пишет издание. Таким образом, как заявляют источники газеты (в том числе в правительстве Венесуэлы), введенные санкции уже оказывают значительный эффект на добычу нефти в стране.

Согласно сведениям издания, на объемы нефтепроизводства в республике также негативно влияет нехватка рабочей силы: многие венесуэльцы отказываются работать из-за гиперинфляции и задержек зарплаты. Кроме того, нефтепромышленность Венесуэлы страдает от нехватки импортируемых субнефтепродуктов, которые необходимы для разбавления добываемой в стране тяжелой сырой нефти и ее последующей перекачки в экспортные терминалы, отмечается в материале.

"Это абсолютная катастрофа, — приводит издание слова Луиса Эрнандеса, лидера венесуэльского профсоюза нефтяников. — Не осталось почти ни единой возможности заниматься транспортировкой нефти". По данным источников газеты, за последние несколько недель перевозившим сырье танкерам, имеющим отношение к таким компаниям, как Chevron, Repsol и "Лукойл", пришлось изменить курс или же приостановить транспортировку из-за проблем, связанных с оплатой венесуэльской нефти.

Спутниковые снимки также свидетельствуют о том, что частота нефтеперевозок в районе крупнейшего в стране нефтяного порта Маракайбо заметно снизилась, сообщает издание. Как отмечает газета, власти Венесуэлы в некоторых случаях сами задерживают или отменяют поставки нефти, опасаясь, что вырученные средства могут оказаться в руках оппозиции.