В Канаде поезд сошел с рельсов, есть жертвы

Новости мира: Авария произошла провинции Британская Колумбия, жертвами аварии стали три человека.

В Канаде в провинции Британская Колумбия сошел с рельсов товарный поезд, в результате чего погибли три человека. Об этом сообщает CBC News.

По данным телеканала, погибли инженер, проводник и проводник-стажер.

В Министерстве охраны и окружающей среды Британской Колумбии рассказали, что от 30 до 40 вагонов с зерном опрокинулись и упали в реку. Попадания топлива и других загрязняющих веществ в воду пока не обнаружено.

Voici quelques images du déraillement de train près de #Field tournées avec mon cellulaire sur l’autoroute 1. Nous sommes à l’est du village. Terrain arpenté très difficile d’accès. pic.twitter.com/k4Udu5gebb — Geneviève Normand (@GeNormand) 4 февраля 2019 г.

Поезд принадлежит канадской Тихоокеанской железной дороге и компания пообещала провести внутреннее расследование.

Напомним, в Стамбуле 12 январе произошла авария на железной дороге – столкнулись два поезда, по меньшей мере двое человек получили ранения.

В ноябре 2018 года неподалеку от Барселоны (Испания) из-за оползня пассажирский пригородный поезд сошел с рельсов. В результате аварии погиб один человек, еще 44 получили травмы различной степени тяжести.