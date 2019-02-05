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В Канаде поезд сошел с рельсов, есть жертвы

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В Канаде поезд сошел с рельсов, есть жертвы
10:26 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости мира: Авария произошла провинции Британская Колумбия, жертвами аварии стали три человека.

В Канаде в провинции Британская Колумбия сошел с рельсов товарный поезд, в результате чего погибли три человека. Об этом сообщает CBC News.

По данным телеканала, погибли инженер, проводник и проводник-стажер.

В Министерстве охраны и окружающей среды Британской Колумбии рассказали, что от 30 до 40 вагонов с зерном опрокинулись и упали в реку. Попадания топлива и других загрязняющих веществ в воду пока не обнаружено.

Поезд принадлежит канадской Тихоокеанской железной дороге и компания пообещала провести внутреннее расследование.

Напомним, в Стамбуле 12 январе произошла авария на железной дороге – столкнулись два поезда, по меньшей мере двое человек получили ранения.

В ноябре 2018 года неподалеку от Барселоны (Испания) из-за оползня пассажирский пригородный поезд сошел с рельсов. В результате аварии погиб один человек, еще 44 получили травмы различной степени тяжести.

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Авария, Канада, Жертвы, Происшествие, Британская Колумбия.
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