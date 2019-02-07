Скачать
Четверг, 07.02.2019
Украинцам снизили нормы потребления газа: опубликованы новые цифры
Украинцам снизили нормы потребления газа
Ждем новых реформ: в НАТО отреагировали на &quot;евроатлантическое&quot; голосование Рады
В НАТО отреагировали на "евроатлантическое" голосование Рады
Павелко избран в Исполком УЕФА
Павелко избран в Исполком УЕФА
Афиша интересных событий в Украине на 9-10 февраля
Афиша интересных событий в Украине на 9-10 февраля

Позиция ЕС по Brexit неизменна: Мэй и Юнкер договориться не смогли

Позиция ЕС по Brexit неизменна: Мэй и Юнкер договориться не смогли
15:55 Сегодня Телеграф

Новости мира: Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер по итогам встречи с преьмер-министром Британии Терезой Мэй заявил, что ЕС не будет возобновлять переговоры по соглашению.

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обнародовали совместное заявление , в котором указано, что Европейский Союз не намерен менять соглашение относительно выхода Британии из ЕС.

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что ЕС в составе 27 государств не будет возобновлять переговоры касательно соглашения о выходе, которое представляет внимательно сбалансированный компромисс между Евросоюзом и Великобританией, в котором обе стороны согласились пойти на значительные уступки для достижения данного соглашения.

Сообщается, что Юнкер выразил готовность включить дополнительные формулировки в политическую декларацию, которая была согласована между 27 странами ЕС и Великобританией, чтобы сделать данный документ более амбициозным с точки зрения содержания и скорости в отношении развития будущих отношений между сторонами.

В совместном заявлении также указывается, что переговоры проходили в атмосфере рабочего взаимодействия для достижения упорядоченного выхода Великобритании из ЕС. 

Сообщается, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в свою очередь рассказала о ситуации вокруг рассмотрения Соглашения в парламенте Великобритании и предложила несколько вариантов относительно так называемого "backstop" - согласованных правил для избежания установления жесткой границы между Ирландией и Северной Ирландией в составе Великобритании.

Мэй получила от лейбористов список условий по соглашению о Brexit

В заявлении также сообщается, что переговоры были жесткими, но конструктивными. Оба чиновника пришли к выводу, что их команды должны провести переговоры относительно того, каким образом облегчить поиск выхода, который мог бы получить более широкую поддержку в парламенте Великобритании и в то же время уважал бы руководящие установки Европейского Совета. Планируется, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер до конца текущего месяца проведут еще одну встречу для подведения итогов такого обсуждения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЕС, Переговоры, Выход, Жан-Клод Юнкер, Тереза Мэй, Brexit.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Верховная Рада утвердила историческое решение о курсе Украины в ЕС и НАТО
02 В Украине 8 февраля мороз: синоптики дали прогноз по регионам
03 Врачи назвали напиток, снижающий уровень сахара в крови
04 Гороскоп на сегодня, 7 февраля 2019: все знаки Зодиака
05 Великий пост 2019: когда начинается и правила соблюдения
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Верховная Рада переименовала Днепропетровскую область
Рада переименовала Днепропетровскую область
Верховная Рада утвердила историческое решение о курсе Украины в ЕС и НАТО
Рада закрепила в Конституции курс на ЕС и НАТО
В Украине 8 февраля мороз: синоптики дали прогноз по регионам
В Украине 8 февраля мороз: синоптики дали прогноз по регионам
&quot;Евровидение 2019&quot;: Украина попала в тройку лидеров
"Евровидение 2019": Украина попала в тройку лидеров
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь