Позиция ЕС по Brexit неизменна: Мэй и Юнкер договориться не смогли

Новости мира: Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер по итогам встречи с преьмер-министром Британии Терезой Мэй заявил, что ЕС не будет возобновлять переговоры по соглашению.

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обнародовали совместное заявление , в котором указано, что Европейский Союз не намерен менять соглашение относительно выхода Британии из ЕС.

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что ЕС в составе 27 государств не будет возобновлять переговоры касательно соглашения о выходе, которое представляет внимательно сбалансированный компромисс между Евросоюзом и Великобританией, в котором обе стороны согласились пойти на значительные уступки для достижения данного соглашения.

Сообщается, что Юнкер выразил готовность включить дополнительные формулировки в политическую декларацию, которая была согласована между 27 странами ЕС и Великобританией, чтобы сделать данный документ более амбициозным с точки зрения содержания и скорости в отношении развития будущих отношений между сторонами.

В совместном заявлении также указывается, что переговоры проходили в атмосфере рабочего взаимодействия для достижения упорядоченного выхода Великобритании из ЕС.

Сообщается, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в свою очередь рассказала о ситуации вокруг рассмотрения Соглашения в парламенте Великобритании и предложила несколько вариантов относительно так называемого "backstop" - согласованных правил для избежания установления жесткой границы между Ирландией и Северной Ирландией в составе Великобритании.

В заявлении также сообщается, что переговоры были жесткими, но конструктивными. Оба чиновника пришли к выводу, что их команды должны провести переговоры относительно того, каким образом облегчить поиск выхода, который мог бы получить более широкую поддержку в парламенте Великобритании и в то же время уважал бы руководящие установки Европейского Совета. Планируется, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер до конца текущего месяца проведут еще одну встречу для подведения итогов такого обсуждения.