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Инфляция в Венесуэле побила новый "рекорд"

Инфляция в Венесуэле побила новый &quot;рекорд&quot;
21:59 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: В январе инфляция в Венесуэле достигла 2,7 миллиона процентов в годовом выражении.

Инфляция в Венесуэле в январе текущего года составила порядка 2,7 миллиона процентов по сравнению этим же месяцем 2018 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Twitter депутата Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Анхеля Альварадо.

"В январе 2019 года инфляция составила 191%, а в годовом выражении - 2,7 миллиона процентов", - написал парламентарий. Ранее комитет по финансам Национальной ассамблеи сообщал, что рост цен в республике в 2018 году достиг почти 1,7 миллиона процентов. С таким показателем она вошла в число трех стран с самой высокой инфляцией в мировой истории.

Как сообщалось, Венесуэла на протяжении последних лет переживает острый социально-экономический кризис. Согласно оценкам Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международной организации по миграции, из южноамериканской страны уехали уже более 3 миллиона человек. Режим Мадуро не признает существования в стране гуманитарного кризиса.

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Инфляция, Венесуэла, Анхель Альварадо, Инфляция в Венесуэле.
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