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"С нетерпением жду": Трамп назвал дату и место саммита с Ким Чен Ыном

&quot;С нетерпением жду&quot;: Трамп назвал дату и место саммита с Ким Чен Ыном
08:25 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: Президент США Дональд Трамп заявил, что в Ханое, Вьетнам пройдет встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном 27-28 февраля.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что второй саммит с лидером КНДР Ким Чен Ыном пройдет 27-28 февраля в Ханое (Вьетнам). Об этом он написал в Twitter 9 февраля.

"Мои представители только что покинули Северную Корею после очень продуктивной встречи, они согласовали время и дату второго саммита с Ким Чен Ыном. Саммит пройдет в Ханое, Вьетнам, 27-28 февраля. Я с нетерпением жду встречи с лидером КНДР и продвижения дела мира!" – подчеркнул Трамп.

Как сообщалось, 12 июня 2018 года в Сингапуре состоялась первая в истории американо-северокорейских отношений встреча действующего президента США с лидером Северной Кореи.

 

Ее основная тема - ядерное разоружение КНДР и уменьшение напряженности в отношениях между государствами.

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По итогам саммита было подписано совместное заявление, согласно которому США обязались предоставить гарантии безопасности КНДР в обмен на полную денуклеаризацию Корейского полуострова. 7 октября госсекретарь США Майк Помпео и лидер КНДР Ким Чен Ын договорились о новой встрече лидеров двух стран.

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Вьетнам, Ким Чен Ын, Дата, Дональд Трамп, Ханой, Встреса.
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