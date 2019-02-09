Нидерланды и Австралия договорились провести переговоры с РФ по МН17

Новости мира: Глава МИД Нидерландов Стеф Блок заявил, что через несколько недель Нидерланды и Австралия проведут переговоры с Россией об ответственности за крушение МН17.

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок подтвердил, Нидерланды установили контакт с Россией для переговоров по МН17. Об этом сообщает AD.

"Нидерланды и Австралия через несколько недель проведут переговоры с Россией об ответственности за крушение МН17", - говорится в сообщении.

По словам Блока, это должно привести к "формальным переговорам" об ответственности.

" Я уверен, что это также получится. Отмечу, что наши переговоры конструктивные ", - сказал Блок.

Как сообщалось, пассажирский Boeing-777 "Малазийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит боевиками на Донбассе в июле 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Международная совместная следственная группа сообщила, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил с дислокацией в Курске. Австралия и Нидерланды официально обвинили Россию в ответственности за уничтожение малазийского пассажирского самолета рейса МН17 в 2014 году.