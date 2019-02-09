Скачать
Суббота, 09.02.2019
ОБСЕ предложила Украине обеспечить допуск наблюдателей от РФ на выборы в Украине
ОБСЕ предложила Украине обеспечить допуск наблюдателей от РФ на выборы в Украине
Миссия Украины при НАТО направила письмо поддержки Сущенко
Миссия Украины при НАТО направила письмо поддержки Сущенко
Биатлон. Спринтерские гонки в Кэнморе перенесены
Биатлон. Спринтерские гонки в Кэнморе перенесены
День святого Валентина 2019: элегантные поздравления в стихах и открытки
День святого Валентина 2019: элегантные поздравления в стихах и открытки

Нидерланды и Австралия договорились провести переговоры с РФ по МН17

Нидерланды и Австралия договорились провести переговоры с РФ по МН17
13:00 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Глава МИД Нидерландов Стеф Блок заявил, что через несколько недель Нидерланды и Австралия проведут переговоры с Россией об ответственности за крушение МН17.

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок подтвердил, Нидерланды установили контакт с Россией для переговоров по МН17. Об этом сообщает AD.

"Нидерланды и Австралия через несколько недель проведут переговоры с Россией об ответственности за крушение МН17", - говорится в сообщении.

По словам Блока, это должно привести к "формальным переговорам" об ответственности.

" Я уверен, что это также получится. Отмечу, что наши переговоры конструктивные ", - сказал Блок.

Как сообщалось, пассажирский Boeing-777 "Малазийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит боевиками на Донбассе в июле 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

В Гааге подписали меморандум касательно катастрофы MH17 над Донбассом

Международная совместная следственная группа сообщила, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил с дислокацией в Курске. Австралия и Нидерланды официально обвинили Россию в ответственности за уничтожение малазийского пассажирского самолета рейса МН17 в 2014 году.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Австралия, Нидерланды, Переговоры, РФ, Крушение, МН17, Крушение МН17.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Диллиан Уайт: Усик? Кто это вообще такой
02 Биатлон. Результаты женской эстафеты в Кэнморе 8.02.2019
03 Активисты повздорили с Зеленским во Львове
04 На Донбассе погиб военнослужащий ВСУ, еще двое ранены
05 Гороскоп на сегодня, 9 февраля 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В течение недели корью заболело более 3 тысяч украинцев
В течение недели корью заболело более 3 тысяч украинцев
Мороз ночью и &quot;плюс&quot; днем: прогноз погоды на 9 февраля в Украине
Мороз ночью и "плюс" днем: прогноз погоды на 9 февраля в Украине
Полиция Харькова открыла дело по афере при растаможке автомобилей
Полиция Харькова открыла дело по афере при растаможке автомобилей
One25: Меган Маркл спровоцировала интересный флешмоб
One25: Меган Маркл спровоцировала интересный флешмоб
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь