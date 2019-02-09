Ливни и оползни в Перу: По меньшей мере 5 погибших и свыше 200 пострадавших

Новости мира: В Перу из-за ливней и оползней погибли пять человек.

В Перу из-за ливней и оползней погибли по меньшей мере 5 человек, более 200 - пострадали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информационный портал Reliefweb.

"8 февраля 2019 года Национальный центр по чрезвычайным операциям Перу (COEN) сообщил о сильных дождях и оползнях, которые произошли в Аплао (провинция Кастилия), районах Рио-Гранде (Кондесуйос) и Кекенья (провинция Арекипа) департамента Арекипа", - говорится в сообщении.

Так, по состоянию на 8 февраля в Перу пострадало 230 человек и домов, 17 человек получили телесные повреждения в результате оползней. Кроме того, был нанесен ущерб медицинскому центру, в результате чего погибли пять человек.