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Гуайдо о возможности ввода войск США в Венесуэлу: Очень деликатная тема

Гуайдо о возможности ввода войск США в Венесуэлу: Очень деликатная тема
20:23 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: Гуайдо не исключил вероятность военного вторжения США в Венесуэлу.

Временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо не исключает военного вторжения США в южноамериканскую страну. Об этом УНН сообщает со ссылкой на DW.

Как отмечается, в одном из интервью накануне Гуайдо заявил, что сделает "все необходимое" для спасения человеческих жизней. В то же время возможное вторжение Соединенных Штатов он охарактеризовал как "очень деликатную тему".

Ранее президент США Дональд Трамп назвал военное вмешательство в ситуацию "одним из вариантов".

10 января Николас Мадуро начал свой второй срок на посту президента Венесуэлы. Национальная ассамблея, в которой преобладают представители оппозиции, считает этот срок нелегитимным, а Мадуро - узурпатором.

Гуайдо: Я не верю, что Россия и Китай на стороне Мадуро

Во время массовых протестов в Венесуэле, которые начались 22 января 2019 года, председатель национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временным и.о. президента страны. Выступая 23 января перед протестующими, Гуайдо подчеркнул, что идет на рискованный шаг, спасая Каракас от "диктатуры" и восстанавливая конституционный порядок. В знак поддержки Гуайдо на улицы Каракаса вышли тысячи его сторонников.

Большинство стран Евросоюза заявили о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Кроме того, его признали США и часть стран Латинской Америки, а также Организация американских государств.

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США, Венесуэла, Военное вторжение, Хуан Гуайдо.
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