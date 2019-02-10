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Папа Франциск призвал решительно противодействовать торговле людьми

Папа Франциск призвал решительно противодействовать торговле людьми
22:32 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира: На воскресной молитве он также вспомнил о жертвах этой преступной деятельности во всем мире.

На традиционной воскресной молитве Папа Франциск призвал решительно противодействовать торговле людьми и вспомнил о жертвах этой преступной деятельности во всем мире. Об этом сообщает Prensa Latina.

"Папа Франциск призвал всех, особенно молодежь, решительно противодействовать торговле людьми и защищать жертв этой преступной деятельности", - говорится в сообщении.

В ходе обращения после завершения традиционной воскресной молитвы на площади Святого Петра понтифик напомнил, что два дня тому назад отмечался Всемирный день борьбы с торговлей людьми.

Папа Римский Франциск призвал мир помогать мигрантам и беженцам

Папа Франциск сказал, что девиз "Вместе против торговли людьми", с которым это мероприятие проводилось в этом году, "побуждает нас объединить усилия, чтобы преодолеть этот вызов" и поблагодарил "тех, кто воюет на этом фронте".

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Папа Римский, Площадь Святого Петра, Папа Франциск, Всемирный день борьбы с торговлей людьми.
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