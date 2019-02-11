Мадуро хочет закупить для армии новейшее вооружение

Новости мира: Венесуэла планирует модернизировать системы воздушной и ракетной обороны.

Венесуэла направит средства на закупки современных систем противовоздушной и противоракетной обороны. Об этом заявил президент страны Николас Мадуро на открытии учений "Ангостура-200" в штате Миранда, информирует УНН.

"Мы направим достаточно средств, чтобы наши солдаты и ополченцы получили самое современное вооружение, чтобы у Венесуэлы были противовоздушные и противоракетные системы обороны", — сказал он.

"У нас будет самое развитое вооружение, от комплексов "Игла" у солдат (переносной зенитно-ракетный комплекс, - ред.) до самых последних ракет", — пообещал Мадуро участникам учений.

Венесуэльский президент также подчеркнул, что "солдаты (Симона) Боливара (герой войны за независимость испанских колоний, - ред.) заставят дорого заплатить американскую империю, если она посмеет коснуться венесуэльской земли".

"Армия и народ Венесуэлы защитят честь и достоинство родины, которая борется за свое будущее уже 200 лет. Хватит угроз, Дональд Трамп!" — заявил он.

Как сообщалось, президент Венесуэлы дал старт крупнейшим в истории страны гражданско-военным учениям "Двухсотлетие Ангостуры-2019", в которых принимают участие как вооруженные силы, так и народное ополчение республики.