На Гаити кровавые антиправительственные протесты: фото

Новости мира: Жители Гаити вышли на улицы с протестами против действующего режима президента страны Жовенеля Моиза.

На Гаити проходят массовые митинги с требованием отставки президента страны Жовенеля Моиза. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на Euronews.

На Гаити главу государства Жовенеля Моиза обвиняют в неспособности справиться с коррупцией и хищениями при поставках гуманитарной помощи по каналам ООН и венесуэльской нефти по каналам "Петрокарибе". В причастности к скандальным коррупционным сделкам обвиняют и самого президента, люди требуют его отставки.

Протесты превратились в беспорядки и столкновения с полицией: манифестанты забрасывают стражей порядка камнями, те отвечают слезоточивым газом. Сообщается, что несколько дней назад в ходе митингов погибло четыре человека.