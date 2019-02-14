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На Гаити кровавые антиправительственные протесты: фото

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На Гаити кровавые антиправительственные протесты: фото
15:05 Сегодня Телеграф

Новости мира: Жители Гаити вышли на улицы с протестами против действующего режима президента страны Жовенеля Моиза.

На Гаити проходят массовые митинги с требованием отставки президента страны Жовенеля Моиза. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на Euronews.

На Гаити главу государства Жовенеля Моиза обвиняют в неспособности справиться с коррупцией и хищениями при поставках гуманитарной помощи по каналам ООН и венесуэльской нефти по каналам "Петрокарибе". В причастности к скандальным коррупционным сделкам обвиняют и самого президента, люди требуют его отставки.

Протесты превратились в беспорядки и столкновения с полицией: манифестанты забрасывают стражей порядка камнями, те отвечают слезоточивым газом. Сообщается, что несколько дней назад в ходе митингов погибло четыре человека.

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ООН, Протесты, Гуманитарная помощь, Гаити, Жовенель Моиз.
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