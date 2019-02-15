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Венесуэла может рассчитывать на $100 млн от 25 стран группы ОАГ

Венесуэла может рассчитывать на $100 млн от 25 стран группы ОАГ
09:57 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: ОАГ выделит Венесуэле $100 млн гуманитарной помощи для ликвидации затянувшегося кризиса в стране.

Двадцать пять стран-участниц конференции Организации американских государств (ОАГ) пообещали выделить 100 миллионов долларов на гуманитарную помощь Венесуэле.

Об этом заявил советник по национальной безопасности США Джон Болтон после конференции ОАГ по оказанию помощи стране, сообщает AFP.

«Сегодня 25 стран, объединившихся во время конференции ОАГ по гуманитарной помощи в поддержку Венесуэлы, обязались выделить 100 миллионов долларов на гуманитарную помощь», - заявил Болтон.

По словам Дэвида Смоланки, координатора рабочей группы ОАГ по миграции и беженцам из Венесуэлы, деньги пойдут напрямую в центры сбора помощи, созданные на границах с Колумбией и Бразилией, а также на карибском острове Кюрасао.

Как известно, Венесуэла страдает от гиперинфляции и серьезной нехватки товаров первой необходимости пока в стране идет борьба за контроль над государством.

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США, Венесуэла, Джон Болтон, ОАГ.
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