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В Венесуэле армия приведена в боевую готовность

В Венесуэле армия приведена в боевую готовность
09:56 Ср, 20 Февраль 2019 Телеграф Украинская правда Фото: Фейсбук

Новости мира: Мадуро категорически отказывается пропускать грузы из США под тем предлогом, что поставки гумпомощи станут прикрытием для американского военного вторжения.

Армия Венесуэлы приведена в боевую готовность в связи с анонсированными ранее поставками гуманитарной помощи из США. Об этом пишет DW.

Во вторник, 19 февраля, полностью перекрыты границы с островными автономиями Аруба, Бонэйра и Кюрасао, которые относятся к юрисдикции Нидерландов.

Армия будет защищать "территориальную целостность" страны, заявил верный главе Венесуэлы Николасу Мадуро министр обороны Владимир Падрино.

Ранее временный президент Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо потребовал от правительства Мадуро не препятствовать поставкам гумпомощи из США и до 23 февраля пропустить на территорию Венесуэлы грузы медикаментов и продуктов питания.

Гуайдо также призвал военнослужащих Венесуэлы "встать на сторону конституции" и не препятствовать доставкам гумпомощи.

Мадуро назвал Гуайдо "клоуном" и призвал провести досрочные выборы в парламент

В свою очередь, Мадуро категорически отказывается пропускать грузы из США под тем предлогом, что поставки гумпомощи станут прикрытием для американского военного вторжения.

Под руководством Мадуро экономика богатой нефтью Венесуэлы рухнула, а ее жители страдают от нехватки предметов первой необходимости, таких как продукты питания и лекарства.

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Все по теме:

Армия, Венесуэла, Николас Мадуро, Хуан Гуайдо.
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