Скачать
Пятница, 22.02.2019
Порошенко, Грибаускайте и Дуда обсудили дополнительные санкции против РФ
Порошенко, Грибаускайте и Дуда обсудили дополнительные санкции против РФ
День в ООС: Десять обстрелов, из них шесть из запрещенного оружия
День в ООС: Десять обстрелов, из них шесть из запрещенного оружия
Свитолина не сыграет в финале турнира в Дубае (Видео)
Свитолина не сыграет в финале турнира в Дубае (Видео)
Новые актеры в ролях Меган Маркл и принца Гарри: поклонники не считают выбор удачным
Поклонникам сериала "Форс-мажоры" не понравились новые актеры

Ученые определили на какой высоте взорвался метеорит в Кубе

Ученые определили на какой высоте взорвался метеорит в Кубе
03:10 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: Facebook

Новости мира: Астрономы рассказали, на какой высоте взорвался кубинский метеорит и описали его траекторию.

"Нам очень повезло, что по крайней мере три относительно хороших видеоролика, в том числе один в очень высоком качестве, были доступны в интернете через такой короткий промежуток времени. Для восстановления траектории метеорита требуется как минимум три точки наблюдения с земли. И хотя в нашем распоряжении было несколько спутниковых изображений, без свидетельств очевидцев точная реконструкция была бы невозможна", — говорит Хорхе Зулуага (Jorge Zuluaga), профессор Института физики в Университете Антиокия в Колумбии.

Метеорит был замечен в провинции Пинар-дель-Рио вечером 1 февраля, между 23:20 и 23:30 по московскому времени. Событие сопровождалось громким взрывом и шлейфом дыма в небе. Первоначальной версией произошедшего была авиакатастрофа, но вскоре официальный печатный орган Компартии Кубы заявил, что это был метеорит. После анализа обломков удалось заключить, что космическое тело состояло из железа, никеля и силиката магния, а размер крупнейшего из найденных его частей был примерно 11 сантиметров.

На территории Кубы упал метеорит (Видео)

Зулуага и его команда определили, что метеорит вошел в атмосферу Земли примерно в 76,5 километра над Карибским морем и в 26 километрах от юго-западного побережья Кубы. Небесное тело шириной в несколько метров и весом около 360 тонн развивало скорость около 64 800 километров в час. Объект двигался с севера на северо-восток по относительно прямой линии. Когда метеорит достиг высоты 27,5 километра, за ним образовался след из дыма, который и привлек внимание наблюдателей с земли. Исследователи рассчитали, что на высоте 22 километров метеорит взорвался и сотни маленьких обломков обрушились на остров. Многие из этих космических частиц были обнаружены в природном парке Виньялес, недалеко от западной границы Кубы, но некоторые куски попали и в жилые дома. По оценкам ученых, если основное тело смогло пережить распад, то оно, вероятно, упало в океан у северо-западного побережья острова.

Зулуага и его коллеги также определили траекторию полета метеорита еще до попадания его на камеры очевидцев. Выяснилось, что первоначально космическое тело занимало эллиптическую орбиту со средним расстоянием от Солнца 1,3 астрономической единицы (одна астрономическая единица равна среднему расстояния от Земли до Солнца — порядка 149,6 миллиона километров). Объекту потребовалось 1,32 года, чтобы совершить один полет по орбите вокруг нашей звезды. 

Ученые использовали аналогичные методы для восстановления траектории известного метеорита, взорвавшегося над Челябинском в феврале 2013 года. Это событие было примерно в 400 раз ярче, чем недавний случай на Кубе, а взрыв — гораздо мощнее: ударная волна выбила тысячи окон в Челябинске, ранив по меньшей мере 1200 человек.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Исследования, Куба, Космос, Астрономы, Ученые, Метеорит.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Снежный циклон: на выходных в Украине резко ухудшится погода
02 В Украине изменились правила выезда детей за границу
03 В Киеве в канаве нашли труп голой женщины
04 Динамо 1:0 Олимпиакос: события матча (Видео)
05 "Внеземное оборудование сожжет четверть планеты" - говорят ученые
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
СМИ: Британские консерваторы обсуждают отставку Мэй
Британские консерваторы обсуждают отставку Мэй
Дело Омеляна направлено в суд
Дело Омеляна направлено в суд
Весной украинцев дважды ждут &quot;длинные выходные&quot;
Весной украинцев дважды ждут "длинные выходные"
&quot;Евровидение 2019&quot;: андрогин из Франции представит свою песню на нацотборе
"Евровидение 2019": андрогин из Франции представит свою песню на нацотборе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь