Ученые определили на какой высоте взорвался метеорит в Кубе

Новости мира: Астрономы рассказали, на какой высоте взорвался кубинский метеорит и описали его траекторию.

"Нам очень повезло, что по крайней мере три относительно хороших видеоролика, в том числе один в очень высоком качестве, были доступны в интернете через такой короткий промежуток времени. Для восстановления траектории метеорита требуется как минимум три точки наблюдения с земли. И хотя в нашем распоряжении было несколько спутниковых изображений, без свидетельств очевидцев точная реконструкция была бы невозможна", — говорит Хорхе Зулуага (Jorge Zuluaga), профессор Института физики в Университете Антиокия в Колумбии.

Метеорит был замечен в провинции Пинар-дель-Рио вечером 1 февраля, между 23:20 и 23:30 по московскому времени. Событие сопровождалось громким взрывом и шлейфом дыма в небе. Первоначальной версией произошедшего была авиакатастрофа, но вскоре официальный печатный орган Компартии Кубы заявил, что это был метеорит. После анализа обломков удалось заключить, что космическое тело состояло из железа, никеля и силиката магния, а размер крупнейшего из найденных его частей был примерно 11 сантиметров.

Зулуага и его команда определили, что метеорит вошел в атмосферу Земли примерно в 76,5 километра над Карибским морем и в 26 километрах от юго-западного побережья Кубы. Небесное тело шириной в несколько метров и весом около 360 тонн развивало скорость около 64 800 километров в час. Объект двигался с севера на северо-восток по относительно прямой линии. Когда метеорит достиг высоты 27,5 километра, за ним образовался след из дыма, который и привлек внимание наблюдателей с земли. Исследователи рассчитали, что на высоте 22 километров метеорит взорвался и сотни маленьких обломков обрушились на остров. Многие из этих космических частиц были обнаружены в природном парке Виньялес, недалеко от западной границы Кубы, но некоторые куски попали и в жилые дома. По оценкам ученых, если основное тело смогло пережить распад, то оно, вероятно, упало в океан у северо-западного побережья острова.

Зулуага и его коллеги также определили траекторию полета метеорита еще до попадания его на камеры очевидцев. Выяснилось, что первоначально космическое тело занимало эллиптическую орбиту со средним расстоянием от Солнца 1,3 астрономической единицы (одна астрономическая единица равна среднему расстояния от Земли до Солнца — порядка 149,6 миллиона километров). Объекту потребовалось 1,32 года, чтобы совершить один полет по орбите вокруг нашей звезды.

Ученые использовали аналогичные методы для восстановления траектории известного метеорита, взорвавшегося над Челябинском в феврале 2013 года. Это событие было примерно в 400 раз ярче, чем недавний случай на Кубе, а взрыв — гораздо мощнее: ударная волна выбила тысячи окон в Челябинске, ранив по меньшей мере 1200 человек.