Гуманитарная помощь Венесуэле прибыла в Колумбию

Новости мира: Самолеты ВВС США доставили в колумбийский Кукуту груз гуманитарной помощи для Венесуэлы.

Два военно-транспортных самолета ВВС США с 50 тоннами продовольствия и медикаментов для Венесуэлы в пятницу приземлились на аэродроме близ колумбийского города Кукуты, сообщает радиостанция "Голос Америки".

По данным радиостанции, самолеты прибыли с военной базы США "Хоумстэд" близ Майами (штат Флорида).

"Мы (вооруженные силы США) поддерживаем Госдеп, Агентство по развитию USAID в реализации этой важной гуманитарной миссии. Отгрузку произвело агентство USAID, а вооруженные силы США обеспечивают логистическую поддержку", - сообщил радиостанции полковник ВВС США Армандо Эрнандес.

Эта поставка гуманитарной помощи осуществлена за день до предполагаемой попытки ее доставки через границу, о чем ранее объявила венесуэльская оппозиция.