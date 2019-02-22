Канада: В результате схода лавины погибла женщина

Новости мира: Около Ванкувера из-за лавины погиб человек.

В результате схода лавины на популярном горнолыжном курорте возле канадского Ванкувера погиб один человек. Трагедия произошла на курорте "Вислер-Блеккомб", что в сотни километров к северу от Ванкувера. Сейчас правоохранители расследуют обстоятельства инцидента.

Отметим, что за день до трагедии Служба наблюдения за лавинами Канады обнародовала предупреждение, в котором призвала отдыхающих к особой осторожности, учитывая нестабильность снежного покрытия.

Напоминаем, во вторник, 10 апреля, в высокогорье Закарпатской области сохранится значительная опасность схода лавин (3 уровня), сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.