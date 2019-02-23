Режим Мадуро заблокировал в Венесуэле 3 моста, ведущих в Колумбию

Новости мира: Венесуэла полностью закрыла три моста на границе с Колумбией для блокирования гумпомощи США.

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес в субботу заявила, что венесуэльские власти приняли решение о временном закрытии трех мостов на границе с Колумбией для защиты суверенитета страны.

"Боливарианское правительство информирует население о том, что из-за серьезных и незаконных угроз, предпринимаемых правительством Колумбии в отношении мира и суверенитета Венесуэлы, было принято решение о временном полном закрытии мостов имени Симона Боливара, Сантандера и моста Уньон", - написала она своей странице в Twitter.

Накануне венесуэльские власти также перекрыли границу с Бразилией - за день до ожидаемого прибытия гуманитарной помощи США в Венесуэлу, которую правительство президента Николаса Мадуро отказывается принять.

Тем не менее, ряд СМИ сообщают, что группе венесуэльцев удалось в субботу перебраться из бразильского города Пакарайма в Венесуэлу пешком по неофициальному маршруту.

Венесуэльская оппозиция и самопровозглашенный президент Хуан Гуайдо рассчитывают добиться поставок гуманитарной помощи в Венесуэлу. Центры по ее приему находятся в Бразилии и Колумбии на границе с Венесуэлой, а также на острове Кюрасао.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова накануне заявила, что США под видом гуманитарного конвоя планируют 23 февраля серьезную провокацию.

По ее словам, к границе Венесуэлы перебрасывают спецсилы и технику.

"На 23 февраля намечена опасная масштабная провокация: подстрекаемое, руководимое Вашингтоном пересечение границы Венесуэлы так называемым "гуманитарным конвоем", чреватое столкновением сторонников и противников действующей власти и формирующее удобный предлог силовой акции по отстранению от власти нынешнего легитимного президента страны", - сказала М.Захарова на брифинге в Москве в пятницу.