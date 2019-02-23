Два взрыва в Нигерии могут сорвать выборы президента

Новости мира: Несколько взрывов прогремели на северо-востоке Нигерии в день выборов.

В городе Майдугури (штат Борно) на северо-востоке Нигерии прозвучали несколько взрывов в день президентских выборов, передают в субботу западные СМИ.

По данным изданий, взрывы произошли рано утром незадолго до открытия избирательных участков. Информации о погибших и раненых пока нет.

Около 120 тыс. избирательных участков открылись по всей Нигерии в субботу. СМИ сообщают, что на некоторых из них уже образовались очереди из желающих отдать свой голос. Ожидается, что на выборах главы государства проголосуют более 84 млн жителей Нигерии.

За пост главы государства борются действующий президент Мухаммаду Бухари, который пытается переизбраться на второй срок, а также бывший вице-президент страны Атику Абубакар.

Президентские выборы должны были состояться неделю назад, однако их дата была перенесена избирательной комиссией Нигерии.