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Гуайдо попробует провезти "гуманитарку" через границу Колумбии и Венесуэлы

Гуайдо попробует провезти "гуманитарку" через границу Колумбии и Венесуэлы
20:26 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Лидер венесуэльской оппозиции направляется в гуманитарном конвое из Колумбии в сторону границы с Венесуэлой.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в одной из фур с гуманитарной помощью направляется из Колумбии в сторону границы с Венесуэлой, передает колумбийское телевидение.

Накануне Х.Гуайдо в нарушение распоряжения Верховного суда Венесуэлы, запрещающего ему покидать пределы страны, перебрался в Колумбию и посетил благотворительный концерт. Там он встретился с президентами Колумбии, Чили и Парагвая, а также с генсеком Организации американских государств.

Гуманитарная помощь уже на границе Колумбии и Венесуэлы: Волонтеры готовы к передаче

Ранее сообщалось, что венесуэльские власти перекрыли границы с Колумбией и Бразилией, где расположены центры приема и складирования гуманитарной помощи для Венесуэлы, которую Каракас отказывается принимать.

Х.Гуайдо в свою очередь сообщил, что одной фуре с гуманитарной помощью из Бразилии удалось пересечь границу с Венесуэлой. Аналогичная информация поступает и с колумбийской границы, однако официальных подтверждений из Каракаса пока не поступало.

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Колумбия, Венесуэла, Гуманитарная помощь, Хуан Гуайдо.
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