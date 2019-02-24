Гуайдо предлагает рассматривать "все варианты" для освобождения Венесуэлы

Новости мира: Временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо предложил международному сообществу рассмотреть все варианты свержения Николаса Мадуро.

После насильственного недопуска иностранной гуманитарной помощи в Венесуэлу, международному сообществу следует рассмотреть все варианты свержения Мадуро. Об этом на своей странице в сети Твиттер написал временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо.

"Вчерашние события заставляют меня принять решение: официально предложить международному сообществу рассматривать все варианты для обеспечения свободы нашей страны, которая борется и будет продолжать бороться", - отметил Гуайдо.

Впоследствии он объяснил, что имеет в виду прежде всего дипломатическое давление на правящий режим.

Los acontecimientos de hoy me obligan a tomar una decisión: plantear a la Comunidad Internacional de manera formal que debemos tener abiertas todas las opciones para lograr la liberación de esta Patria que lucha y seguirá luchando. ¡La esperanza nació para no morir, Venezuela! — Juan Guaidó (@jguaido) 24 февраля 2019 г.

“Все варианты действий международного сообщества, что уже установило дипломатическую осаду, которые помогут прекратить узурпацию, сменить правительство и провести свободные выборы”, - отметил временный президент.

Напомним: в субботу войска Венесуэлы не допустили на территорию страны гуманитарный груз из Колумбии, применив резиновые пули и слезоточивый газ против протестующих. Этот шаг натолкнулся на громкую критику мирового сообщества.