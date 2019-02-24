Гуайдо обратился к мировому сообществу с просьбой о защите Венесуэлы

Новости мира: Временный президент Хуан Гуайдо призвал международное сообщество помочь в решении венесуэльского кризиса.

После начала массовых столкновений на границе между гражданским населением и армией временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо обратился к иностранным государствам с просьбой о помощи.

Соответствующее обращение он опубликовал в Twitter.

”Сегодняшние события побуждают меня к действиям”, - написал Гуайдо.

Он обратился к иностранным государствам с просьбой сделать все возможное для освобождения его страны.

В частности, Гуайдо апеллировал к заявлению президента США Дональда Трампа о том, что правительство США ищет ”возможности для мирного перехода власти, но при этом открыты все опции».

Как сообщалось, 10 января Николас Мадуро вступил в должность президента Венесуэлы после переизбрания на второй срок. США и государства Латинской Америки назвали его узурпатором власти, который привел эту страну к гуманитарному кризису.

21 января в столице страны Каракасе группа военных потребовала отстранить президента от власти и призвала граждан страны присоединиться к акциям протеста.

23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности главы государства. Мадуро назвал это государственным переворотом, организованным Вашингтоном, и объявил о разрыве дипломатических отношений со США. Он заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до истечения срока полномочий в 2025 году.

26 января государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Китай и Россия поддерживают режим Мадуро в Венесуэле с намерением вернуть миллиарды долларов, вложенные в его режим.

Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло заявила о серьезном ухудшении гуманитарной ситуации в Венесуэле. По данным ООН, с 2015 года Венесуэлу покинули около 2,3 млн человек.

31 января Европарламент признал Гуайдо законным временным президентом Венесуэлы. Также Гуайдо как легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, страны Латинской Америки.

4 февраля президент Франции, руководители правительств Испании и Австрии, министры иностранных дел Великобритании, Дании и Латвии заявили о признании Гуайдо временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы.

Сегодня, 24 февраля, во время столкновений гражданского населения и армии на пограничных пунктах с Колумбией и Бразилией погибли, по меньшей мере, два человека.