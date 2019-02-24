В Мали неизвестные атаковали лагерь миссии ЕС

Новости мира: Боевики атаковали лагерь миссии ЕС в Мали.

Неизвестные боевики совершили попытку нападения на полевой лагерь тренировочной миссии Евросоюза в Мали, которое было успешно отбито.

Об этом сообщил на своей странице в Twitter спикер министерства обороны Австрии Михаэль Бауэр.

"Нападение на полевой лагерь тренировочной миссии ЕС в Мали было совершено на двух автомобилях в сопровождении вооруженных мотоциклистов и длилось около 30 минут. Оно было успешно отбито охраной лагеря. Граждане Австрии не пострадали", - сказал он.

По словам спикера, атака произошла около 3 ночи по местному времени на полевой лагерь в г.Коуликоро. Он сообщил, что на тот момент в лагере находились 16 австрийских солдат.

Всего тренировочная миссия Евросоюза в Мали насчитывает около 600 военнослужащих.

Как сообщалось ранее, ранее в пятницу вечером в Мали произошло нападение с целью ограбления на военнослужащих действующей в стране миротворческой миссии ООН. В результате погибли трое военнослужащих из Гвинеи.