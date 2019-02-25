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На границе Бразилии и Венесуэлы продолжаются столкновения

На границе Бразилии и Венесуэлы продолжаются столкновения
00:05 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: Бразильские военные были вынуждены оттеснить протестующих от границы, чтобы избежать насилия.

Новые беспорядки, спровоцированные противниками президента Венесуэлы Николаса Мадуро, произошли в воскресенье в бразильском городе Пакарайма, около границы между двумя странами. Об этом сообщил телеканал Globo, передает УНН.

По его данным, манифестанты, выступающие за доставку гуманитарной помощи в Венесуэлу, стали закидывать бойцов Национальной гвардии республики камнями. Те, в свою очередь, применили против митингующих гранаты со слезоточивым газом, три из которых попали на бразильскую территорию. 

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Аналогичная ситуация произошла в Пакарайме в субботу. Мария Беландриа, назначенная лидером оппозиции Хуаном Гуайдо послом Венесуэлы в Бразилии, сообщила о прохождении первого грузовика с гуманитарной помощью через границу Боливарианской Республики, однако позднее эта информация не подтвердилась. Как пояснил бразильский телеканал Globo, грузовик доехал лишь до того места, где венесуэльские военные выставили оцепление. Автомашину не пропустили, и она вернулась обратно в Бразилию.

Манифестанты, возмущенные сложившейся ситуацией, начали забрасывать венесуэльский пограничный пункт камнями и коктейлями Молотова. В ответ бойцы Национальной гвардии этой страны стали метать гранаты со слезоточивым газом, некоторые из которых попали на бразильскую территорию.

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Бразилия, Протесты, Граница, Венесуэла, Столкновения.
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