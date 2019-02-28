В Алжире на митинге против цензуры арестовали журналистов

Новости мира: В течение нескольких дней государственные и частные телеканалы, близкие к правительству, молчали о протестах.

Полиция Алжира арестовала десяток журналистов в ходе протеста против цензуры. Об этом сообщает AFP.

"Алжирская полиция арестовала десяток журналистов, которые приняли участие в митинге в четверг в связи с цензурой освещения протестов из-за баллотирования президента Абделазиза Бутефлики на пятый срок", - говорится в сообщении.

Как отмечается, около ста журналистов, которые работают в государственных и частных СМИ, присоединились к демонстрации в центральной части Алжира из-за ограничений, которые, по их словам, были наложены руководителями СМИ на освещение протестов в стране, которые начались в прошлую пятницу.

Тогда тысячи людей вышли на улицы Алжира против решение 81-летнего Бутефлики баллотироваться на президентских выборах 18 апреля.

В течение нескольких дней государственные и частные телеканалы, близкие к правительству, молчали о протестах.

Бутефлика, который находится на должности с 1999 года, на публике появлялся лишь несколько раз после перенесенного инсульта в 2013 году.

Правящая партия FLN выдвинула его кандидатом в президенты. Несколько политических партий, профсоюзов и бизнес-организаций уже заявили, что поддержат его, и он, как ожидается, легко выиграет выборы, так как оппозиция остается слабой и разделенной.

В Алжире часто происходят забастовки и протесты из-за социальных и экономических проблем, но они, как правило, локализованы и не касаются государственной политики.