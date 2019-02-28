"Этот карточный домик рухнет": Нетаньяху прокомментировал обвинения в свою сторону

Новости мира: Премьер-министр Израиля опроверг обвинения в свою сторону по поводу коррупции.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в четверг опроверг обвинения в свой адрес в коррупции как безосновательные и назвал их "охотой на ведьм". Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Нетаньяху на израильском телевидении.

"Эти предположения является пустой и безосновательной охотой на ведьм", - заявил израильский премьер.

Также Нетаньяху добавил, что "этот карточный домик рухнет", имея в виду подозрения в отношении себя.

Как сообщалось, израильский генеральный прокурор в четверг заявил, что собирается выдвинуть премьер-министру страны Беньямину Нетаньяху обвинения в деле о коррупции. А слушания по этому поводу пройдут 9 апреля.