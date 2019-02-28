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"Этот карточный домик рухнет": Нетаньяху прокомментировал обвинения в свою сторону

"Этот карточный домик рухнет": Нетаньяху прокомментировал обвинения в свою сторону
22:12 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Премьер-министр Израиля опроверг обвинения в свою сторону по поводу коррупции.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в четверг опроверг обвинения в свой адрес в коррупции как безосновательные и назвал их "охотой на ведьм". Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Нетаньяху на израильском телевидении.

"Эти предположения является пустой и безосновательной охотой на ведьм", - заявил израильский премьер.

Также Нетаньяху добавил, что "этот карточный домик рухнет", имея в виду подозрения в отношении себя.

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Как сообщалось, израильский генеральный прокурор в четверг заявил, что собирается выдвинуть премьер-министру страны Беньямину Нетаньяху обвинения в деле о коррупции. А слушания по этому поводу пройдут 9 апреля.

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Все по теме:

Коррупция, Обвинения, Биньямин Нетаньяху, Премьер-министр Израиля, Беньямин Нетаньяху.
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