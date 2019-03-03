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Воскресенье, 03.03.2019

В Норвегии подняли со дна затонувший в ноябре фрегат (Видео)

В Норвегии подняли на поверхность фрегат Helge Ingstad, затонувший после столкновения с танкером. Об этом сообщает газета Verdens Gang. По ее данным, судно весом в 5 тысяч тонн достали с помощью четырех кранов и плавучего дока. Всего в операции принимали участие около 300 человек. Издание Aftenposten добавляет, что в воскресенье, 3 марта фрегат доставят на базу Военно-морских сил (ВМС) Норвегии Хоконсверн. Фрегат Helge Ingstad затонул 8 ноября 2018 года после того, как столкнулся с танкером Sola TS у берегов Норвегии. В результате пострадали семь человек. Фрегат потерял управление и начал дрейфовать к берегу. Он направлялся на базу Хоконсверн после участия в военных учениях НАТО Trident Juncture (“Единый трезубец”). Из-за погодных условий Вооруженные силы Норвегии перенесли подъем фрегата на январь. Однако операция началась только 26 февраля.
УНН
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Норвегия, Видео, Ноябрь, Поднятие, Хельге Ингстад, Затонувший фрегат.
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