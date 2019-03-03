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Аномальная жара вызвала масштабные пожары на юге Австралии

Аномальная жара вызвала масштабные пожары на юге Австралии
21:52 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира: На юге Австралии из-за рекордной жары бушуют лесные пожары.

На юге Австралии продолжают бушевать пожары, вызванные рекордной для страны жарой.

Об этом сообщает Reuters.

"Пожарные боролись с 25 очагами огня в австралийском штате Виктория в воскресенье, поскольку рекордная жара принесла жаркое начало марта в истории температурных наблюдений южной части страны", - говорится в сообщении.

Суровая четырехдневная жара привела к вспышке пожаров по всей южной части штатов Виктория и Тасмания.

Юго-восточный штат Виктория пострадал больше, в воскресенье здесь работали более 2 тыс. пожарных с привлечением пожарных самолетов и волонтеров для обуздания стихии.

2018 год стал одним из самых жарких в истории

Падение температуры прогнозировали на вечер воскресенья, но связанное с ним изменение ветра не принесла утешения для пожарных.

В 2009 году худшие пожары в истории Австралии уничтожили тысячи домов в штате Виктория, тогда погибли 173 человека, были ранены 414, этот день местные СМИ назвали "черной субботой".

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Пожары, Австралия, Жара, Стихийное бедствие.
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