Аномальная жара вызвала масштабные пожары на юге Австралии

На юге Австралии продолжают бушевать пожары, вызванные рекордной для страны жарой.
Об этом сообщает Reuters.
"Пожарные боролись с 25 очагами огня в австралийском штате Виктория в воскресенье, поскольку рекордная жара принесла жаркое начало марта в истории температурных наблюдений южной части страны", - говорится в сообщении.
Суровая четырехдневная жара привела к вспышке пожаров по всей южной части штатов Виктория и Тасмания.
Юго-восточный штат Виктория пострадал больше, в воскресенье здесь работали более 2 тыс. пожарных с привлечением пожарных самолетов и волонтеров для обуздания стихии.
Падение температуры прогнозировали на вечер воскресенья, но связанное с ним изменение ветра не принесла утешения для пожарных.
В 2009 году худшие пожары в истории Австралии уничтожили тысячи домов в штате Виктория, тогда погибли 173 человека, были ранены 414, этот день местные СМИ назвали "черной субботой".