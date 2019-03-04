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СМИ узнали детали торговой сделки между США и Китаем

СМИ узнали детали торговой сделки между США и Китаем
04:31 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: cont.ws

Новости мира: О сделке могут объявить на саммите Дональда Трампа с Си Цзиньпином, который предположительно состоится 27 марта.

Китай и США находятся на финальной стадии заключения торговой сделки. Об этом в воскресенье, 3 марта, сообщило агентство Вloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что Пекин, в частности, предлагает снизить тарифы и другие ограничения на сельскохозяйственную, химическую, автомобильную продукцию и другие товары из США, а Вашингтон рассматривает возможность отмены большинства санкций, наложенных на китайские товары в прошлом году.

По информации издания, соглашение постепенно формируется после недавних переговоров в Вашингтоне, однако препятствия остаются. О сделке могут объявить на саммите Дональда Трампа с Си Цзиньпином, который предположительно состоится 27 марта.

В рамках договора Китай обязуется ускорить график снятия ограничений на иностранное владение в совместных предприятиях по производству автомобилей, а также снизить тарифы на импортные автомобили ниже существующего уровня в 15%.

Пекин также собирается увеличить закупки товаров из США. Источники уверены, что одной из договоренностей станет закупка природного газа у Cheniere Energy Inc. на 18 миллиардов долларов.

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Китай, США, Торговая сделка между США и Китаем.
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