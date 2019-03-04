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Трамп объяснил отмену учений с Южной Кореей желанием сэкономить

Трамп объяснил отмену учений с Южной Кореей желанием сэкономить
04:41 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Дональд Трамп в качестве одной из причин указал дороговизну совместных военных маневров двух стран.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал отмену ежегодных совместных военных учений США и Южной Кореи Key Resolve и Foal Eagle.

"Причина, по которой я не хочу военных учений с Южной Кореей, заключается в том, чтобы сэкономить сотни миллионов долларов для США, которые нам не возмещаются. Это была моя позиция задолго до того, как я стал президентом. Кроме того, снижение напряженности в отношениях с Северной Кореей в это время - это хорошо! ", - написал Трамп на своей странице в Twitter.

Ранее южнокорейские СМИ сообщали, что командно-штабные учения Key Resolve и полевые маневры Foal Eagle могут пройти в 2019 году в сокращенном масштабе. Обычно они проводились в период между концом февраля и серединой апреля.

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Южная Корея, Учения, Дональд Трамп.
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