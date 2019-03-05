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Возвращение Гуайдо: В Венесуэле частично заблокировали интернет

Возвращение Гуайдо: В Венесуэле частично заблокировали интернет
06:35 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: В Венесуэле частично ограничивали доступ в интернет во время возвращения в страну Гуайдо.

Доступ к некоторым социальным сетям и мессенджерам в Венесуэле был ограничен незадолго до возвращения в Каракас лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Об этом в понедельник с ссылкой на общественную организацию NetBlocks сообщила газета El Nacional, информирует УНН.

По ее данным, сервисы заблокировала крупнейшая телекоммуникационная компания Венесуэлы CANTV около 11:10 по местному времени (17:10 по Киеву). Примерно в это же время самолет Гуайдо приземлился в аэропорту Каракаса. Как отмечает издание, среди прочего ограничена работа Twitter, видеохостинга YouTube, магазина приложений Google Play и сервиса обмена сообщениями Android.

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Ранее постпред Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада заявил, что судьбу лидера оппозиции после его возвращения из-за границы будет решать Верховный суд страны.

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Все по теме:

Интернет, Венесуэла, Хуан Гуайдо, CANTV.
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