Возвращение Гуайдо: В Венесуэле частично заблокировали интернет

Новости мира: В Венесуэле частично ограничивали доступ в интернет во время возвращения в страну Гуайдо.

Доступ к некоторым социальным сетям и мессенджерам в Венесуэле был ограничен незадолго до возвращения в Каракас лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Об этом в понедельник с ссылкой на общественную организацию NetBlocks сообщила газета El Nacional, информирует УНН.

По ее данным, сервисы заблокировала крупнейшая телекоммуникационная компания Венесуэлы CANTV около 11:10 по местному времени (17:10 по Киеву). Примерно в это же время самолет Гуайдо приземлился в аэропорту Каракаса. Как отмечает издание, среди прочего ограничена работа Twitter, видеохостинга YouTube, магазина приложений Google Play и сервиса обмена сообщениями Android.

Ранее постпред Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада заявил, что судьбу лидера оппозиции после его возвращения из-за границы будет решать Верховный суд страны.