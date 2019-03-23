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Канадский парламент принял госбюджет

Канадский парламент принял госбюджет
06:14 Сб, 23 Март 2019 Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира: 30 часов проходило голосование в канадском парламенте по принятию госбюджета.

Из-за большого количества предлагаемых поправок в государственный бюджет депутаты парламента Канады непрерывно голосовали в течение 30 часов. Марафон голосований начался вечером в среду и завершился в пятницу одобрением правительственного проекта госбюджета.

Провал любой из 257 поправок мог спровоцировать отставку правительства, поэтому депутаты от правящей Либеральной партии должны были разработать график дежурств, чтобы в каждый момент времени обеспечивать присутствие большинства. Отсутствие в канадском парламенте электронной системы голосования полностью исключает возможность “кнопкодавства”.

Длительная работа заставляла некоторых народных избранников несколько нарушать давние парламентские традиции. Так, Джастина Трюдо подловили на том, что он ел шоколадку в сессионном зале, за что премьер-министру пришлось извиняться. Несколько депутатов также нарушили строгий дресс-код, зайдя в зал в регланах, а не костюмах. Чтобы депутаты могли хотя бы немного отдохнуть, в кулуарах также были установлены мобильные кровати.

Канада вступилась за соратника оппозиционного лидера Венесуэлы

Марафон голосований запустила оппозиция, которая таким образом выразила свой протест против попытки власти сгладить коррупционный инцидент, связанный с возможным вмешательством правительства в работу независимого следствия по делу компании SNC-Lavalin. Ранее правящая Либеральная партия проголосовала за то, чтобы прекратить расследование этого инцидента в парламентском комитете.

Оппозиция обещала снять поправки с голосования, если бы правительство официально разрешило бывшему министру юстиции Джуди Уилсон-Рейболд свободно говорить об этом деле. Впрочем, свобода слова министра осталась ограниченной правилами неразглашения.

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Парламент, Госбюджет, Канада, 30 часов.
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