Страны Южной Америки создали новый политический блок

Новости мира: Инициаторами создания Prosur выступили Чили и Колумбия.

Лидеры большинства стран Южной Америки подписали декларацию о создании политического блока, призванного решать проблемы континента. Об этом сообщает Reuters.

О создании блока Prosur заявили президенты Аргентины, Бразилии, Колумбии, Чили, Эквадора, Парагвая и Перу, которые собрались на саммит в столице Чили Сантьяго, а также посол Гайаны. Они подчеркнули, что новое объединение открыто для любой страны, независимо от ее идеологии - ради сотрудничества в решении региональных проблем.

Инициаторами создания Prosur выступили Чили и Колумбия. "Это будет форум с твердой и четкой приверженностью демократии, свободе и правам человека", - заявил президент Чили Себастьян Пиньера после церемонии подписания декларации.

На форуме отсутствовал президент Венесуэлы Николас Мадуро (а также его единомышленник из Боливии Эво Моралес и глава Уругвая Табаре Васкес). Вместо него пригласили лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, которого многие страны признали временным главой Венесуэлы. Впрочем, Гуайдо не стал отправлять своего представителя на саммит.

El Presidente @sebastianpinera valoró los avances para la integración en América del Sur tras encuentro de Mandatarios en Santiago: “Ha sido un buen día para la colaboración, el diálogo, el entendimiento y la integración”. Los detalles de la jornada en: https://t.co/OBGXea9Ew9 pic.twitter.com/H1TiIUCasb — Prensa Presidencia de Chile (@presidencia_cl) 22 березня 2019 р.

Новая организация может заменить блок Unasur, созданный в 2008 году, когда левый популизм (самый яркий его представитель - Уго Чавес) являлся едва ли не ведущей тенденцией в Южной Америке. В последние годы этот блок оказался парализован разногласиями в результате прихода к власти на континенте правоцентристских правительств.