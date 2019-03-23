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Страны Южной Америки создали новый политический блок

Страны Южной Америки создали новый политический блок
11:27 Сб, 23 Март 2019 Телеграф Укринформ Фото: presidencia_cl

Новости мира: Инициаторами создания Prosur выступили Чили и Колумбия.

Лидеры большинства стран Южной Америки подписали декларацию о создании политического блока, призванного решать проблемы континента. Об этом сообщает Reuters.

О создании блока Prosur заявили президенты Аргентины, Бразилии, Колумбии, Чили, Эквадора, Парагвая и Перу, которые собрались на саммит в столице Чили Сантьяго, а также посол Гайаны. Они подчеркнули, что новое объединение открыто для любой страны, независимо от ее идеологии - ради сотрудничества в решении региональных проблем.

Инициаторами создания Prosur выступили Чили и Колумбия. "Это будет форум с твердой и четкой приверженностью демократии, свободе и правам человека", - заявил президент Чили Себастьян Пиньера после церемонии подписания декларации.

На форуме отсутствовал президент Венесуэлы Николас Мадуро (а также его единомышленник из Боливии Эво Моралес и глава Уругвая Табаре Васкес). Вместо него пригласили лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, которого многие страны признали временным главой Венесуэлы. Впрочем, Гуайдо не стал отправлять своего представителя на саммит.

 

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Новая организация может заменить блок Unasur, созданный в 2008 году, когда левый популизм (самый яркий его представитель - Уго Чавес) являлся едва ли не ведущей тенденцией в Южной Америке. В последние годы этот блок оказался парализован разногласиями в результате прихода к власти на континенте правоцентристских правительств.

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Все по теме:

Бразилия, Южная Америка, Перу, Колумбия, Аргентина, Чили, Эквадор, Парагвай, Николас Мадуро, Себастьян Пиньера, Хуана Гуайдо, Prosur.
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