Нападение на пастухов в Мали: Около 60 погибших

Новости мира: В Мали в результате нападения боевиков погибли 60 человек.

В результате атаки боевиков в центральной части Республики Мали было убито около 60 пастухов народа фулани.

Об этом сообщает Reuters.

Мэр ближайшего города Банкасс Мулай Гуиндо рассказал, что вооруженные люди, одетые в традиционную одежду охотников, окружили и напали на деревню Огоссагу около 4 часов утра.

"Это очень тяжелые потери. Деревня Огоссагу полностью опустошена", - отметил Гуиндо.

Он также добавил, что в соседних деревнях Фулани и Велингара также были убиты несколько человек.

Источник из миротворческой миссии США в Мали сказал, что в сообщениях местных чиновников число погибших достигает 115 человек, в том числе беременные женщины и дети.

По версии местного жителя, который не захотел называть своего имени, данное нападение могло быть ответом местному филиалу Аль-Каиды за пятничный рейд, в результате которого погибло 23 человека.