Гуайдо: Правительство во главе с Мадуро вскоре прекратит свою работу

Новости мира: Хуан Гуайдо уверен, что Никлас Мадуро вскоре уйдет в отставку.

Правительство Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро находится в изоляции и вскоре прекратит свою работу. Об этом заявил в интервью агентству Reuters лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо.

“Они (правительство во главе с Мадуро - Ред.) изолированы, в одиночестве, слабеют день от дня. Дипломатическое и финансовое давление сработало”, - считает Гуайдо. По его убеждению, венесуэльцы ненавидят нынешнее правительство республики.

Ранее в Венесуэле сотрудники подконтрольных режима Николаса Мадуро спецслужб похитили главу администрации Хуана Гуайдо. Евросоюз и США осудили аресты официальных лиц Национальной Ассамблеи Венесуэлы.

Напоминаем, председатель Национальной ассамблеи (парламент) Венесуэлы Хуан Гуайдо, ранее объявивший себя временным президентом страны, поддержал американские санкции против Венесуэльского банка социального и экономического развития (BANDES).