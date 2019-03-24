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Канада выделит гумпомощь странам, пострадавшим от циклона "Идай"

Канада выделит гумпомощь странам, пострадавшим от циклона "Идай"
05:01 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира: Канада предоставит гуманитарную помощь странам, пострадавшим в результате циклона "Идай".

Канада выделяет Мозамбику, Зимбабве и Малави гуманитарную помощь в размере 3,5 млн долл. для восстановления после разрушительного циклона “Идай”.

Об этом заявила министр международного развития Канады Мариам Монсеф.

“Канада предоставляет гуманитарную помощь Малави, Мозамбику и Зимбабве, столкнувшимся с последствиями этого ужасного тропического циклона. Канадская помощь, оказанная через авторитетных гуманитарных партнеров, поможет удовлетворить насущные потребности уязвимых жителей этих трех стран”, - сказала Монсеф.

В ее ведомстве уточнили, что Канада передаст организациям до 3.5 млн долл. “Помощь будет предоставлена через ООН, Красный Крест и негосударственные партнерские организации. Ее направят на удовлетворение немедленных потребностей в продуктах питания, питьевой воде, средствах гигиены, охраны здоровья, а также в убежище и защите тех, кто был вынужден покинуть свои дома из-за наводнения или пострадал иным образом”, - заявили в министерстве.

В Африке бушует смертельный циклон "Идай": погибли уже сотни человек

Там добавили, что Канада также пожертвовала брезент, москитные сетки, одеяла и строительные материалы. Напоминаем, в результате удара тропического циклона "Идай" в Мозамбике число погибших достигло 417.

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Африка, Мозамбик, Дождь, Циклон, Идай.
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