Мощный циклон "Идай" в Африке забрал жизни 732 человек

Новости мира: В Африке в результате мощного удара тропического циклона "Идай" погибли 732 человека, наиболее пострадало государство Мозамбик.

В результате удара тропического циклона "Идай" на юго-востоке Африки число погибших достигло 732. Как сообщает Reuters, об этом заявили власти Мозамбика - страны, наиболее пострадавшей от стихии.

"В результате циклонов и наводнений в южной части Африки погибли 732 человека", - говорится в сообщении.

Наводнения в Мозамбике унесли жизни 417 человек, в Зимбабве погибли 259 человек, в Малави - 56. Ранее сообщалось о 676 погибших в трех африканских странах, пострадавших от стихийного бедствия. Кроме того, по оценкам правительства Мозамбика, всего от циклона пострадали около миллиона жителей этой страны.

Гуманитарная организация Всемирная продовольственная программа (WFT) накануне, 22 марта, провозгласила в Мозамбике чрезвычайную ситуацию самого высокого - третьего - уровня. Из-за наводнения уже 600 тыс. человек лишились жилья.