Крушение Boeing в Эфиопии: В компании усомнились в подготовке пилотов

Новости мира: Ethiopian Airlines сомневается, что пилотов Boeing хорошо инструктировали.

Компания Ethiopian Airlines выразила сомнение, что авиапроизводитель Boeing достаточно проинструктировал пилотов о работе программного обеспечения на самолетах модели 737 MAX, что могло стать причиной недавней авиакатастрофы.

Об этом сообщает Reuters.

"Компания Ethiopian Airlines поставила под сомнение, проинформировал ли Boeing достаточно пилотов об "агрессивном" программном обеспечении, которое толкает нос самолета вниз, на фоне расследования смертельной аварии самолета в Эфиопии в этом месяце", - говорится в сообщении.

Внимание авиакомпании сосредоточилось на программном обеспечении, которое называется системой увеличения характеристики маневра, или MCAS, и датчиках, которые активируют эту систему. MCAS толкает нос самолета вниз, если считает, что машина поднимается под слишком крутым углом.

"После аварии нам стало известно, что система агрессивно себя вела", - сообщил местным репортерам вице-президент Ethiopian Airlines Йоханнес Хайлемариам.

"Эта система оповещает о неправильности курса и предпринимает немедленные меры, что происходит быстрее, чем действия, которые выполняют пилоты, проинструктированные Boeing", - заявил Йоханнес - пилот с более чем 30-летним опытом, в частности, на самолетах Boeing.

В США начали расследование по поводу одобрения Федеральной авиационной администрацией программного обеспечения Boeing 737 MAX.

Как сообщалось, пассажирский самолет авиакомпании Ethiopian Airlines, летевший из Эфиопии в столицу Кении - Найроби, разбился в воскресенье, 10 марта. На борту находились 149 пассажиров и 8 членов экипажа, никто не выжил.