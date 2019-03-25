В Марокко проходит митинг учителей, которые требуют стабильной работы

Новости мира: В столице Марокко учителя вышли на улицы, требуя нормальных условий труда.

В столице страны Рабате состоялся многотысячный митинг учителей, которые требуют улучшения условий труда. Об этом сообщает Reuters.

“Через несколько часов после того как полиция применила водометы для разгона ночного протеста, около 10 тыс. учителей приняли участие в новом митинге в Рабате, столице Марокко, требуя постоянного трудоустройства”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что учителя, многие из которых провели ночь на улице после предыдущего митинга, прошли маршем от министерства образования к площади перед парламентом. Они требуют замены временных контрактов на постоянное трудоустройство, что предлагает бонусы госслужбы, в частности более высокую пенсию. Протест организован альянсом левых оппозиционных партий, а также общественных организаций и студентов.

В свою очередь власть требует от учителей вернуться к работе, угрожая увольнениями, однако протесты продолжаются уже третью неделю подряд.

“Начиная с 2016 года около 55 тыс. учителей были трудоустроены по временным контрактам. Всего в стране работают 240 тыс. педагогов”, - уточняет Reuters.