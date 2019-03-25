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В Венесуэле снова массово отключают свет

В Венесуэле снова массово отключают свет
22:04 Пн, 25 Март 2019 Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: В понедельник, 25 марта, в Венесуэле произошло очередное масштабное отключение электроэнергии.

Новое масштабное отключение электроэнергии произошло в понедельник в ряде районов Венесуэлы, в том числе - в столице - Каракасе, сообщают латиноамериканские СМИ.

Отмечается, что в Каракасе без света осталось несколько районов. Нарушена работа метро и минимум одной из больниц.

О причинах происшествия пока не сообщается.

Мадуро заявил, кто виноват в блэкауте Венесуэлы

Ранее в марте в Венесуэле уже был зафиксирован "блэкаут", в результате которого без света осталась почти вся территория страны. Тогда власти заявили, что это произошло по вине США и оппозиции, организовавших хакерскую атаку на ГЭС, вырабатывающую основную часть электричества в Венесуэле. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо, в свою очередь, заявил, что отключение произошло из-за некомпетентности властей.

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Венесуэла, Каракас, Электроэнергии, Блекаут.
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