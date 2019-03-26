Канада не поддержала решение Трампа по Голанским высотам

Новости мира: Канада не считает Голанские высоты израильскими.

Канада не меняет своей позиции относительно Голанских высот и не признает контроль Израиля над этой спорной территорией.

Об этом заявили в МИД Канады, сообщает корреспондент Укринформа.

"Согласно международному праву, Канада не признает постоянный контроль Израиля над Голанскими высотами. Давняя позиция Канады остается неизменной", - говорится в распространенном канадским МИД заявлении.

В документе отмечается, что "силовая аннексия территории запрещена международным правом".

"Любое одностороннее провозглашение изменения границы противоречит принципам основанного на правилах международного порядка", - отметили в МИД.

Одновременно в ведомстве отметили, что Канада "остается непоколебимым другом Израиля".

"Мы солидарны с Израилем и поддерживаем его право жить в безопасности и мире с соседями", - добавляется в заявлении.

Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп вчера подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами, которые являются предметом территориального спора между Израилем и Сирией. О намерении сделать это Трамп объявил еще на прошлой неделе, подчеркнув, что это "имеет важное стратегическое значение для государства Израиль, а также региональной стабильности".

Голанские высоты или Голаны – часть исторического региона Левант, которая охватывает около 1800 кв. километров Израиля и Сирии. Голаны являются спорной территорией.

В 1981 году Кнессет Израиля принял Закон о Голанских высотах, провозгласив свой суверенитет над регионом. Совет Безопасности ООН не признал этого решения.